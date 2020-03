PSG mercato : le Paris SG devance le Barça sur une piste à 100M€

Bien qu'en crise à cause de la pandémie de coronavirus, le PSG et le Barça affûtent leurs armes pour le prochain mercato d'été. Un joueur estimé à 100 millions d'euros fait saliver les dirigeants des deux clubs, mais aux dernières nouvelles, le Paris SG serait mieux placé pour l'emporter.

Offre du Barça pour une cible du PSG ?

Une fois de plus, Sergej Milinković-Savić devrait faire parler de lui au mercato de l'été prochain. Le milieu de terrain de la Lazio Rome est sur les tablettes de plusieurs écuries européennes. Le PSG et Manchester United sont les deux clubs dont les noms reviennent avec insistance sur le dossier, mais ils ne sont pas seuls. Le Barça est lui aussi annoncé aux trousses du joueur estimé à 100 millions d'euros par ses dirigeants.

Comme le révèle Tuttosport, le Barça a formulé une offre à la Lazio pour Sergej Milinkovic-Savic. Seulement, celle-ci s’est avérée insuffisante pour convaincre les dirigeants italiens. D’après le journal, les Blaugranas auraient même proposé Arturo Vidal dans le deal. Là encore, le profil du Chilien n’aurait pas suffi à convaincre les Biancocelesti de lâcher leur joueur.

Échec du Barça, un boulevard pour le PSG

Avec cet échec du Barça, Leonardo a plus de chances de finaliser le dossier. Il est vrai que Manchester United recherche un remplaçant à Paul Pogba et pense aussi à Sergej Milinkovic-Savic, mais il ne peut dépasser le Paris SG sur ce dossier. En plus des nombreux titres qu'il glane tous les ans, l'écurie de la capitale française appartient à de riches Qataris capables de dépenser de fortes sommes d’argent pour s'offrir les meilleurs.