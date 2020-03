PSG : Keylor Navas paie 200 000€ pour rentrer au Costa Rica

Keylor Navas, le portier du PSG n’est plus à Paris. Il a quitté la France pour le Costa Rica, selon une information de ESPN. Alors qu’il était confiné dans son appartement parisien avec sa petite famille, le portier costaricien a fini par mettre fin à la longue attente à Paris en prenant le ciel à prix d’or.

Le voyage à 200 000€ de Keylor Navas au Costa Rica

Contrairement à Neymar Jr, Thiago Silva etEdinson Cavani, les premiers sud-américains du PSG à avoir quitté la capitale française, Keylor Navas avait fait le choix d’attendre sagement la fin de la crise de coronavirus à Paris. Son épouse avait même encouragé tout le monde, depuis les réseaux sociaux, à respecter les mesures de confinement imposées dans différents pays.

Mais ce samedi, Keylor Navas et sa compagne n’auraient pas résisté à la longue attente dans leur appartement parisien. Ils ont loué un jet privé pour rentrer dans leur pays le Costa Rica. Là-bas, le portier du Paris Saint-Germain possède une grande demeure dans laquelle sa petite famille pourra se sentir mieux que dans son appartement parisien.

Ce petit voyage a cependant couté une petite fortune à l’ancien gardien de but du Real Madrid. Selon la même source, Keylor Navas aurait déboursé 200 000 euros pour rallier le Costa Rica. Ce petit pays d'Amérique du Sud est perché entre le Nicaragua et le Panama. Ces deux pays sont eux aussi situés entre la Colombie et le Mexique.

À noter que tous les championnats de football en Europe sont à l’arrêt à cause de la crise du COVID-19. Plusieurs gouvernements, y compris celui de la France, ont adopté des mesures de confinement de la population chez elle afin de rompre la chaine de contamination au coronavirus. Le Paris Saint-Germain n'a pour le moment annoncé aucune date de reprise des entraînements.