LOSC : Yusuf Yazici, les nouvelles sont excellentes pour les Dogues

Gravement blessé au genou en toute fin d'année 2019, Yusuf Yazici est actuellement en pleine période de rééducation. Et les nouvelles parvenues de Turquie sur la récupération du joueur du LOSC sont positives.

Yusuf Yazici se prépare en Turquie

Deuxième recrue la plus chère de l'histoire du LOSC après Renato Sanches (20 millions d'euros), Yusuf Yazici, arrivé en provenance de Trabzonspor contre 17,5 millions, n'a pas eu la chance de connaître une première saison idéale dans le Nord de la France.

Pas franchement indiscutable sportivement parlant durant les premiers mois de compétition (13 titularisations toutes compétitions confondues), il a de plus eu la malchance comme avec cette blessure grave au genou droit le 21 décembre dernier, sur la pelouse de l'AS Monaco.

Victime d'une rupture du ligament croisé antérieur, le talentueux gaucher s'est fait opérer à Rome avant de rejoindre son pays natal, et plus particulièrement la Gloria Sports Arena, un complexe sportif basé à Antalya et dans lequel il effectuait sa rééducation avant que la pandémie de coronavirus vienne perturber son processus de reprise.

Dans une vidéo diffusée sur le compte Twitter du LOSC et dans laquelle on peut voir qu'il a commencé à retaper dans le ballon, l'international turc (19 sélections, 1 but) a donné de ses nouvelles et confirmé que sa blessure ne l'avait pas abattu.

Yusuf Yazici : "Le football me manque"

"Quand il m'arrive quelque chose, que ce soit en bien ou en mal, je me dis que ce qui ne tue pas rend plus fort, donc je suis convaincu de revenir encore plus fort. Ce qui est important dans ce genre de mauvaise passe, c'est la manière dont vous réagissez. Je prends la situation avec philosophie. Le football me manque, mais je vais bientôt pouvoir le retrouver, enfin je l'espère."

Ayant prévu de rentrer en avril en France avant que les récents évènements ne l'obligent fatalement à revoir ses plans, Yusuf Yazici récupère en tout cas très bien comme l'a affirmé Ali Erdogan, docteur à la Gloria Sports Arena. "Je peux dire que tout va bien pour lui. Tout a été bien fait et tout devrait aller mieux. Après l'opération, les chirurgiens ont envisagé un retour sur les terrains dans les quatre prochains mois. Très probablement, il devrait être prêt", affirme ce dernier dans la vidéo.

Opéré le 27 décembre dernier, Yusuf Yazici devrait donc être en état de jouer lorsque la Ligue 1 reprendra.