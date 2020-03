Juventus : Fabio Paratici prévoit un mercato à la NBA

Le directeur sportif de la Juventus, Fabio Paratici, envisage qu'un système commercial de style NBA pourrait être adopté par le football au lendemain de la pandémie de coronavirus.

Fabio Paratici voit les clubs allemands sortir grands de la crise

Les championnats et les différents tournois de football à travers l'Europe ont été suspendus jusqu’à nouvel ordre. D’autres grandes compétitions comme l’Euro 2020 a été reportée d’un an. Cette crise a amené plusieurs clubs de football a exprimer des inquiétudes quant aux retombées économiques désastreuses qui vont suivre la fin de la pandémie. Les différentes formations de foot risquent de perdre plusieurs millions d’euros sur les droits télé, les prix en compétition et les ventes de billets d’entrer dans les stades. À noter que la vente de produits dérivés des clubs est aussi en chute libre depuis la fermeture dans certains pays de commerces non essentiels.

Fabio Paratici a confié « Il y aura beaucoup de métiers, une situation qui va rapprocher le football de la NBA ».

Le PDG de la Ligue allemande de football, Christian Seifert, a averti que "des dizaines de milliers d'emplois" étaient en jeu et que plus de la moitié des 36 clubs composant les deux niveaux supérieurs du football allemand pourraient être effacés par la crise.

Mais pour Fabio Paratici, le dirigeant de la Juventus, certains clubs, surtout allemands, sortiront de la situation plus grands grâce à « une économie plus solide que d'autres.»