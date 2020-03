RC Lens : Leca refuse de reprendre pour les mauvaises raisons

Gardien de but du RC Lens, l'actuel deuxième de Ligue 2, Jean-Louis Leca aurait tout intérêt à militer pour une reprise du Championnat afin de voir son club obtenir sportivement sa place en Ligue 1. Pourtant, l'avis du portier corse est loin d'être aussi tranché...

Leca : "Ne pas reprendre pour l'aspect financier"

Quelques jours après avoir évoqué la manière dont il vivait son confinement et rappelé l'importance de bien s'entretenir physiquement en cette période si particulière, Jean-Louis Leca s'est projeté dans le futur sur les ondes de RMC Sport et évoqué l'éventuelle reprise du Championnat.

En position de monter en Ligue 1 avec son club du RC Lens, l'expérimenté gardien de but (34 ans), qui sait bien qu'une annulation de la fin de la saison pourrait être préjudiciable pour l'avenir de sa formation, a donné son avis sur tout ce qui peut être dit actuellement et sur les différents scénarios envisagés pour la suite de la compétition.

Rappelant que "le football est secondaire" en cette période de crise sanitaire, Leca veut avant tout que les décisions prises le soient en fonction de la santé et de la sécurité de tous.

"Quand on est sportif de haut niveau, on a envie de terminer. Mais il faut terminer pour les bonnes raisons. Si on doit terminer, ça voudra dire que cette saloperie est partie, que les stades pourront être remplis, qu'on pourra se congratuler après un but. Il ne faut pas reprendre la saison pour des mauvais côtés, pour l'aspect financier", a indiqué l'ancien gardien du SC Bastia, de Valenciennes et de l'AC Ajaccio.

Vital économiquement pour les clubs de Ligue 1 et de Ligue 2, aller jusqu'au bout de la saison est l'option privilégiée actuellement. Mais rien ne dit que cela sera possible au vu de l'évolution de la pandémie de coronavirus.