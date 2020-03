Juventus : Le joli cadeau de 90 millions d'euros des joueurs

La Juventus aura bénéficié d’une grande aide de ses joueurs pour traverser la crise imposée par le coronavirus. Les joueurs et l’entraîneur ont accepté de faire un cadeau de 90 millions d’euros au club.

Les joueurs de la Juventus Turin et leur entraîneur Maurizio Sarri se sont mis d’accord pour accorder une baisse sur leurs salaires qui permettra au champion de la Serie A d'économiser 90 millions d'euros au cours de cette saison 2019-2020. C’est le club lui-même qui a annoncé cette bonne nouvelle.

"Les effets économiques et financiers de l'accord conclu vont aider le club à hauteur d’environ 90 millions d'euros pour l'exercice 2019-2020", a déclaré la Juventus dans un communiqué ce samedi.

Il faut noter que l’Italie est le pays le plus touché par le virus COVID-19. Le pays compte déjà plus de 10 000 décès depuis le début de la crise sanitaire. Cette crise a amené les dirigeants du foot italien à suspendre la Serie A et tous les autres championnats du pays.

Il est évident que l’arrêt du championnat fait perdre plusieurs millions d’euros aux clubs par semaine. Des billets pour entrer dans les stades aux droits télé, plusieurs ressources financières des clubs sont bloquées par la situation. La Juventus Turin, bien que multiple fois championne d’Italie ces dernières années, n’échappe pas aux affres de la crise.

C’est Giorgio Chiellini, le joueur turinois de longue date (depuis 2004), qui a dirigé les négociations avec ses camarades pour soulager les finances de leur club. Cristiano Ronaldo, la star portugaise du club aurait accepté de faire un don de 3,8 millions d’euros au club.