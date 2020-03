Rennes Mercato : Camavinga, offensive décisive du Real Madrid ?

Eduardo Camavinga, jeune milieu de terrain de Rennes, affole les plus grosses écuries européennes ( PSG, Barça, Liverpool…). Prétendant de longue date du joueur du Stade Rennais, le Real Madrid a décidé de passer à l’action.

Zinedine Zidane séduit par Eduardo Camavinga

Le Real Madrid ne cache plus son intérêt pour Eduardo Camavinga. Selon la Une de Marca ce dimanche, le meneur de jeu de Rennes est « Le préféré » de Zinedine Zidane pour renforcer l'entrejeu des Merengues cet été. Un choix clair et net de l’entraîneur français. Les scouts madrilènes se seraient lancés aux trousses du Breton de 17 ans. Le quotidien espagnol assure qu’ « à domicile, à l'extérieur, en Europe... Camavinga a fait l'objet d'un suivi complet » de la part des recruteurs madrilènes. Les ligne bougent et Zinedine Zidane en serait très heureux, se « félicitant » d’avance d’une signature de la pépite rennaise la saison prochaine.

Le prodige rennais en remplacement du dossier Pogba ?

Le média madrilène explique que Paul Pogba reste la priorité du Real Madrid. Mais les Merengues ne sont toujours pas sûrs de conclure l’affaire vu les exigences financières très élevées de Manchester United. C’est pourquoi les Madrilènes ont décidé de donner un coup d’accélérateur sur la piste menant au joueur du Stade Rennais. Le média ibérique a même barré à sa Une : « Camavinga est la première alternative à ce dossier. »