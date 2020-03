Mercato PSG : COVID-19, une aubaine pour le Real, Bayern, Paris

La crise imposée au football par le COVID-19 est en train de devenir une aubaine pour le PSG, le Bayern Munich, Manchester City, l’Atletico Madrid et surtout pour le Real Madrid. Ces clubs ont une meilleure santé financière, ce qui facilitera les choses au moment de réaliser les transferts au prochain mercato.

Le Real Madrid, le PSG et Manchester City vont dominer le mercato

Avec la crise de coronavirus, tout le business dans le football est à l’arrêt. Les clubs n’engrangent plus de recettes mais les dépenses demeurent avec le paiement du salaires des joueurs et autres salariés, en plus des frais liés à l’entretien des installations. Cette situation va durablement affecter plusieurs clubs de foot, sauf le Real Madrid, l’Atletico Madrid, le PSG, Manchester City et quelques clubs allemands.

Plusieurs clubs en difficulté financière se retrouveront en position défavorable lors des négociations des transferts de leurs joueurs au mercato. Ils devront vendre au plus offrant. Et avec la crise qui sévit en ce moment, les clubs avec une bonne capacité financière vont imposer leur loi au marché. Ces géants financiers du foot européen achèteront plus de joueurs sans forcement dépenser beaucoup plus d’argent que les années précédentes.

Le Real Madrid, champion d'Europe des recettes ?

La santé financière du Real Madrid le place en tête des rares clubs disposant d'une solide trésorerie pour faire face à cette crise. Les Madrilènes auront la capacité économique de surprendre le marché des transferts. Il faut noter que ce club génère 757,3 millions d'euros de recette toutes les saisons et est facile à soutenir financièrement pour les établissements bancaires.

Le Bayern Munich bénéficie lui aussi d'une solidité financière avec des recettes en progression ces dernières années. Dès 2017, le club réalisait un chiffre d'affaires avoisinant les 600 millions d'euros. La saison 2018/2019, celui-ci avait atteint le "record" de 750,5 millions d'euros.

Les propriétaires du PSG et de Manchester City pourront également profiter de la situation créée par la crise du COVID-19 pour faire de belles emplettes.