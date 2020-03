Amiens SC Mercato : Christophe Jallet met en garde ses dirigeants

Confiné comme tous les autres joueurs, Christophe Jallet a évoqué son avenir. Dans des propos confiés à L’Equipe, le joueur d’Amiens SC semble envoyer un message très clair à la direction amiénoise.

Christophe Jallet ne veut pas raccrocher les crampons

A 36 ans bien comptés, Christophe Jallet arrive en fin de contrat avec Amiens SC cette saison. Et son départ se profile à l’horizon, car le club amiénois ne lui a pas encore offert de prolongation. Or, Christophe Jallet n’a aucune intention de se retirer à cause d'un cafouillage provoqué par la crise sanitaire et la suspension du championnat. Il a expliqué au quotidien sportif qu’il n’avait pas encore décidé de raccrocher les crampons.

L’ancien Parisien ne voudrait surtout pas partir à la retraite à cause de l’épidémie de coronavirus. « Si je devais terminer ma carrière sur un virus, j'aurais les boules ! Si la saison était carrément annulée, j'aimerais en faire une de plus car tout va bien physiquement et je me régale encore », a déclaré le défenseur amiénois.

Selon Christophe Jallet, une reprise du championnat devrait entraîner une prolongation des fins de contrat pendant quelques mois. « Je pense qu'il y aura des avenants de contrats avec un, deux ou trois mois de plus », a-t-il estimé avant de prévenir : « Si on me disait que je ne peux pas terminer la saison parce que mon contrat est arrivé à échéance, je trouverais cela tellement injuste. »