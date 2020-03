OM : Crise économique, grosse décision de Frank McCourt ?

En crise économique avant la suspension du championnat, l’OM pourrait voir sa situation financière s’aggraver au point de déclarer faillite. Face à cette menace, que va décider Frank McCourt, propriétaire de l’Olympique de Marseille ?

L’OM menacé de disparition ?

Les effets économiques néfastes de la suspension du championnat se font déjà sentir au sein des clubs. Pour éviter la faillite, les clubs ont déjà mis les salariés et les joueurs en chômage partiel. Une mesure de sauvetage qui ne devrait toutefois pas suffire si Canal+ maintient sa décision de ne pas verser le 5 avril prochain les 110 millions d’euros que les plus grandes écuries devraient se partager en fonction de leur notoriété. Ainsi, l’OM enregistrerait un manque à gagner de 14 millions d'euros, le montant de sa part des 110 millions d’euros dus par la chaîne cryptée.

Frank McCourt au secours de l’OM ?

Mais l’avenir de l’OM ne serait pas menacé. Selon le journaliste Romain Canuti, un geste de Frank McCourt peut sauver la situation et maintenir le club en vie. « On est potentiellement en danger, mais actuellement on est moins en danger que d’autres clubs car nous on a un actionnaire, alors qu’il y a des clubs dont la vie dépend des droits TV. Nous on a quelqu’un qui est riche et qui est en capacité de faire un chèque s’il y a vraiment un souci », a expliqué le consultant pour Le Phocéen.