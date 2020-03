Barça Mercato : Terrible décision pour Dembélé et Coutinho ?

La crise économique pourrait perturber les plans des clubs de football au prochain mercato d'été. Et le Barça pourrait ne pas être épargné.

Le Barça en quête de renforts offensifs ?

Ousmane Dembélé et PhilippeCoutinho ne sont pas parvenus à s’imposer avec le FC Barcelone. Le club de Liga aura donc besoin de renforcer son secteur offensif cet été. Mais après les grosses dépenses de l’été dernier, l’écurie barcelonaise n’a plus les finances très solides pour envisager sereinement la signature de ses cibles de choix, à savoir Lautaro Martinez (Inter Milan), Neymar (PSG) ou Pierre-Emerick Aubameyang (Arsenal)… Le Barça devra donc vendre des joueurs comme Dembélé et Coutinho pour renflouer ses caisses avant de se lancer ensuite aux trousses de ses cibles.

Une vente au rabais de Dembélé et de Coutinho ?

Le Barça pourrait être obligé de vendre ces deux joueurs à des prix très réduits. En effet, la crise sanitaire entraîne une crise financière au sein des clubs de football, il ne faudra donc pas s’attendre à des folies lors du recrutement estival.

« Cela va également affecter ceux qui veulent vendre des joueurs comme Dembélé et Coutinho et qui pourraient ne pas le faire car ce serait pour moins de 100M€ », a en effet expliqué Jaime Fortuño, professeur à l'EAE Business School, à AS.

Pour rappel, le Barça a dépensé 140 millions d’euros pour signer Ousmane Dembélé (été 2017) et 160 millions d’euros pour Philippe Coutinho (janvier 2018).