Real Madrid : Clash, Karim Benzema détruit Olivier Giroud !

Dans un nouveau live donné sur Instagram, Karim Benzema a été amené à se comparer à Olivier Giroud, son ancien partenaire en équipe de France. Et l'attaquant du Real Madrid ne s'est pas montré tendre envers celui de Chelsea...

Karim Benzema s'occupe du cas Olivier Giroud !

Pendant cette période de confinement, Karim Benzema donne régulièrement rendez-vous à ses fans sur Instagram pour des Lives dans lesquels il parle football avec Mohamed Henni, un célèbre influenceur marseillais.

Interrogé par ce dernier sur Olivier Giroud, qu'il a connu sous le maillot de l'équipe de France et avec qui il a notamment disputé la Coupe du monde 2014, Karim Benzema a sorti l'artillerie lourde lorsqu'il s'est agi de se comparer footballistiquement parlant à l'attaquant de Chelsea.

"Ça va être vite fait. On ne confond pas la F1 et le karting. Et je suis gentil. Maintenant next, je ne parle même plus de lui. Moi je sais que je suis la F1", a lancé l'avant-centre du Real Madrid.

Se considérant donc bien au-dessus du troisième meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France (39 buts entre 2011 et 2019), le joueur formé à l'Olympique Lyonnais a toutefois admis que le numéro 9 de Chelsea possédait la qualité de se sacrifier et de faire briller ses partenaires offensifs.

"En équipe de France, ça marche parce qu'il est là, c'est la seule chose. Ça ne sera pas spectaculaire, ça ne va pas être une dinguerie, mais dans son truc. Tu vas plus voir un Griezmann et un Mbappé parce que Giroud va aller au charbon. Après, est-ce que tout le monde aime ce jeu ? Je ne sais pas", termine, dans des propos rapportés par L'Équipe, l'homme aux 81 sélections et 27 buts sous le maillot des Bleus.

Voilà une pique qui ne devrait pas faire remonter Benzema dans l'estime de Didier Deschamps, le sélectionneur de l'équipe de France...