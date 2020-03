OGC Nice : Patrick Vieira sur la short list d'un très grand d'Europe ?

Arrivé sur le banc de l'OGC Nice lors de l'été 2018, Patrick Vieira est au centre du projet porté par Ineos et Jim Ratcliffe. Mais un grand club européen pourrait rapidement venir remettre en cause les ambitions du club azuréen.

Patrick Vieira figurerait sur une liste de six candidats

Plutôt serein lors d'une première saison qui l'aura vu conduire l'OGC Nice à la septième place de Ligue 1, Patrick Vieira vit un exercice 2019-2020 plus compliqué. Critiqué par certains observateurs, ce qui avait fait planer une certaine menace sur lui en automne, le technicien azuréen a réussi à garder le cap jusqu'à redresser une situation qui semblait mal embarquée.

Sixième du Championnat avant l'interruption de la saison, le Gym reste dans le coup pour finir européen. Ayant retrouvé du crédit ces derniers mois grâce aux résultats obtenus par son équipe, Patrick Vieira reste ainsi un jeune manager surveillé par quelques grands d'Europe. Son nom aurait été cité à Arsenal pour remplacer Unai Emery en fin d'année 2019.

Et après Arsenal, qui a finalement choisi Mikel Arteta, c'est un autre club de Premier League qui pourrait envisager de confier les clés du camion au champion du monde 1998, à savoir Manchester City. Connaissant bien le club pour y avoir joué une saison et demie (janvier 2010-juin 2011) et pour avoir entraîné par la suite l'équipe réserve du club mancunien (2013-2015), Vieira est apprécié par les dirigeants Citizens.

Tant et si bien qu'en cette période d'incertitude concernant l'avenir de Pep Guardiola sur le banc du double champion d'Angleterre en titre, le nom de l'ancien milieu de terrain figurerait sur une liste de six profils à l'étude pour prendre la suite du technicien espagnol, selon The Athletic.

Plusieurs inconnues jalonnent toutefois ce dossier, notamment la réelle envie de Guardiola de quitter le club anglais. Il lui reste un an de contrat avec Manchester City. On se demande également si Vieira à la capacité de diriger un club d'un tel standing alors qu'il reste un jeune entraîneur en apprentissage du haut niveau.

Pour rappel, Patrick Vieira est lié jusqu'en juin 2021 avec l'OGC Nice.