OM : Crise financière, vers une terrible décision de McCourt ?

En crise économique avant la suspension du championnat, l’OM voit sa situation s’aggraver. Frank McCourt aurait vu sa fortune baisser et commencerait à se poser des questions sur l’intérêt de continuer à investir ou pas à l’Olympique de Marseille.

Frank McCourt désormais moins riche ?

Propriétaire de l’OM qu’il racheté des mains de Margarita Louis-Dreyfus en octobre 2016, Frank McCourt ne serait plus aussi riche qu’avant. Selon les informations de L’Equipe, la fortune de l’Américain aurait « dévissé » et s’évaluerait désormais à moins d’un milliard de dollars. Et la situation économique du Bostonien pourrait avoir des effets néfastes sur l’Olympique de Marseille.

Le club phocéen bientôt abandonné par Frank McCourt ?

La suspension du championnat a fragilisé la situation économique de plusieurs clubs, dont l’OM. De plus, son propriétaire, sur qui le club pouvait compter, ne serait plus financièrement solide. Selon le quotidien sportif, ces difficultés pourraient convaincre l’homme d’affaires américain à abandonner l’écurie olympienne.

« Le magnat bostonien pourrait tirer un trait ou réduire la voiture sur un investissement jugé de plus en plus "inutile" dans son environnement "catastrophique" », prévient en effet le média.

Pour rappel, l'homme d'affaires américain a récemment assuré les salariés et les joueurs de l'Olympique de Marseille de son soutien.