OM : Meilleur joueur de Ligue 1, Rongier a fait son classement

Les supporters de l’OM se sont adressés à Valentin Rongier pour connaître le meilleur joueur de Ligue 1. Le milieu de terrain de l’Olympique de Marseille a répondu à cette question en dressant un podium.

Valentin Rongier sort le nom du meilleur joueur de Ligue 1

Confiné comme tous les autres joueurs à cause de la suspension du championnat et des entraînements, Valentin Rongier a animé un live Instagram avec ses fans. A cette occasion, le meneur de jeu de l’OM a demandé d’éviter de faire « trop de débat » et de reconnaître que Neymar était le meilleur joueur de Ligue 1. Mieux, l’ancien Nantais croit que « Neymar fait partie actuellement, peut-être, des trois meilleurs joueurs du monde ». L’ex-capitaine des Canaris est si sûr de son jugement qu’il n’a pas peur de choquer les supporters marseillais. Il les invite même à faire preuve de lucidité pour admettre que le Brésilien du PSG « est très fort ». Pour compléter son podium, Valentin Rongier estime que « Verratti dans son style, il est pas mal, Payet aussi c’est quelque chose ».

Valentin Rongier a rejoint l’Olympique de Marseille en provenance du FC Nantes l’été dernier. Le joueur de 25 ans a été aligné 23 fois en Ligue 1 cette saison.