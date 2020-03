Real Madrid : Karim Benzema défendu par un ancien grand buteur

Karim Benzema continue de briller avec le Real Madrid malgré sa mise à l’écart de l’Équipe de France. Un ancien buteur défend d’ailleurs la star des Merengues.

Real Madrid : Benzema, l'un des footballeurs les plus sous-estimés ?

Karim Benzema n’est plus appelé en sélection de France en raison de l’affaire de la sextape mais le joueur reste concentré sur le Real Madrid avec lequel il est toujours très performant. Après le recrutement de Luka Jović en juin 2019, certains estimaient peut-être que l’avant-centre de 32 ans allait perdre sa place de titulaire.

Au contraire, en plus d’avoir gardé son statut de N°1 en pointe de l'attaque, il continue de marquer des buts avec l'équipe de Zinedine Zidane. Dimitar Berbatov estime d’ailleurs que le niveau de Karim Benzema n’est pas assez mis en avant.

« Pour moi, Benzema est l’un des joueurs les plus sous-estimés du football en ce moment. Il marque tellement de buts et il n’obtient pas souvent la reconnaissance qu’il mérite », a fait remarquer l’ancien joueur de Manchester United et de l’AS Monaco sur Betfair.

Real Madrid : Berbatov sait pourquoi Jović ne parvient pas à s'imposer

D’après le constat de ce dernier, si Luka Jović n’arrive toujours pas à s’imposer au Real Madrid, c’est bien parce qu’il est confronté à la forte concurrence de Karim Benzema. « Luka Jovic avait fait une très bonne saison avec Francfort, c'est pour cela qu'il a rejoint le Real Madrid. Pour l’instant, les choses ne vont pas comme il le souhaite, mais n’oublions pas qu’il a Karim Benzema devant lui », a expliqué Dimitar Berbatov.