PSG : COVID-19, Maxi Lopez en veut à Wanda Nara, épouse d’Icardi

L’épouse de Mauro Icardi (attaquant du PSG) est accusée par son ancien compagnon, Maxi Lopez. Wanda Nara a en effet mis ce dernier en rogne, relativement à l’épidémie de coronavirus.

PSG : Wanda Nara a mis Maxi Lopez dans tous ses états

Maxi Lopez n’est pas content de Wanda Nara. L’ancien joueur du FC Barcelone en veut terriblement à la femme du N°18 du PSG, Mauro Icardi. Et pour cause, cette dernière a quitté Paris pour l’Italie en pleine crise de coronavirus. Et tenez-vous bien, avec les trois enfants qu’elle a eus avec Maxi Lopez du temps de leur relation amoureuse.

« Tu as emmené nos enfants de Paris à l’épicentre de l’épidémie ! Je voudrais savoir pour quelle raison tu exposes nos enfants à un voyage d’un pays à l’autre », a écrit Maxi Lopez sur les réseaux sociaux.

L'épouse de Mauro Icardi traitée d'inconsciente

L’Argentin de 35 ans s’inquiète évidemment pour ses enfants que Wanda Nara a embarqué avec elle en Lombardie (Milan), l’un des foyers du Covid-19 en Italie, « sans en mesurer les conséquences ». « Que se passe-t-il dans ta tête en ces moments où la chose la plus sacrée que tu as au monde est la santé de nos enfants ? Je suis indigné que tu n’en sois pas consciente », a rappelé Maxi Lopez en colère.