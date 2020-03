FC Barcelone Mercato: Du nouveau dans le dossier Lautaro Martinez

Le FC Barcelone insiste pour le transfert de Lautaro Martinez lors du mercato d’été prochain. Le club catalan aurait un nouveau plan pour convaincre l’Inter Milan.

Le plan du FC Barcelone pour faire baisser le coût de Martinez

Priorité du FC Barcelone, Lautaro Martinez semble enclin à rejoindre la formation catalane. Il ne reste plus qu’à cette dernière de convaincre l’Inter Milan. Pour se donner les chances de recruter l’attaquant, le Barça aurait trouvé une astuce.

D’après les indiscrétions de Sport ce lundi, les décideurs du leader de la Liga réfléchiraient à l’idée d’inclure Junior Firpo dans la transaction. Leur intention étant de faire baisser le prix fixé pour Lautaro Martinez. L’arrière latéral gauche des Blaugranas vaut 25 M€ sur le marché selon Transfermarkt. Quant à l’Inter, les dirigeants réclament 111 M€ pour son avant-centre argentin de 22 ans, soit le montant de sa clause libératoire.

Évidemment le FC Barcelone n’a pas du tout l’intention de dépenser une telle somme pour acheter un seul joueur. Eprouvé financièrement par la crise de coronavirus, à l’image de tous les grands clubs, le Barça sera contraint de réduire son budget consacré au recrutement estival.

L'Inter intéressé par les services de Junior Firpo ?

D'après le journal sportif ibérique, l’Inter verrait d'un bon oeil l'idée de pouvoir récupérer Junior Firpo dans le transfert de Lautaro Martinez. Le club lombard songerait à une grosse plus value sur une éventuelle revente du défenseur hispano-dominicain de 23 ans, en plus de pouvoir compter sur son talent en Serie A.