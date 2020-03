Manchester United : Paul Pogba reçoit un tacle très sévère

Dans des propos rapportés par Manchester Evening News, Graeme Souness s’est attaqué à Paul Pogba. L’ancienne star de Liverpool a dénoncé l’individualisme du joueur de Manchester United.

Paul Pogba traité d’individualiste

Décidément, Paul Pogba vit une expérience très compliquée à Manchester United où il est régulièrement la cible d’attaques. Cette fois, c’est Graeme Souness qui s’en est pris à l’international français. Selon l’ancien joueur de Liverpool, le milieu de terrain des Red Devils « a absolument toutes les qualités pour être un joueur de très haut niveau ». Mais l'ancien joueur de la Juventus Turin n’arrive pas à exploser à cause de son individualisme. Selon l’ex-Red, Paul Pogba aborde les matches avec la seule idée de se faire remarquer sur le plan personnel et non pas de se mettre au service du collectif.

Graeme Souness assure que cet individualisme était inconnu en son temps, où la règle était de faire des efforts pour être meilleur que l’adversaire. Enfin, l’ancienne gloire des Reds estime que cela aurait été « un véritable jeu d’enfant de jouer contre » Paul Pogba, car il l’aurait battu à tous les coups.

Le champion du monde de 27 ans a été aligné 7 fois cette saison et est régulièrement annoncé sur le départ de Manchester United cet été.