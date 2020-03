Bordeaux : Une double action lancée contre le coronavirus

Les Girondins de Bordeaux ont suivi la tendance actuelle des clubs et acteurs du football, à savoir l’engagement dans la lutte contre le coronavirus.

Bordeaux : un fonds et une cagnotte pour lutter contre le Covid-19

Bordeaux a annoncé officiellement la mise sur pied d’un fonds de dotation et d’une cagnotte solidaire dénommés respectivement ''Cœur Marine et Blanc'' et ''Pièces Blanches''. Les Girondins se mobilisent en effet pour aider le CHU de Bordeaux. Les fonds collectés serviraient à doter les soignants de matériels et équipements indispensables dans la lutte contre le Covid-19.

« Nous traversons une crise sanitaire majeure. Depuis de nombreuses années, le club soutient le CHU de Bordeaux et les hôpitaux de la région. Ce soutien est plus que jamais d’actualité. Le directeur du centre hospitalier nous a fait part du manque criant de matériel médical. Pour financer des respirateurs artificiels et du matériel de première nécessité, ils ont besoin de nous », a communiqué le club au scapulaire.

Les Girondins ont déjà une dotation de 15 000 €

Le FC Girondins de Bordeaux a créé un fonds de dotation ''Cœur Marine et Blanc''. Il est d’ores et déjà doté de 15 000 € à destination du CHU et du personnel soignant. De plus, une cagnotte solidaire ''Pièces Blanches'' a été mise en ligne sur la plateforme Leetchi. Il n’y a pas de ''petit'' montant. Chaque don est utile pour aider le personnel soignant dans sa mission au service de tous », a indiqué le club de la Gironde.