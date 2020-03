OM Mercato : La prochaine destination de Valentin Rongier

Valentin Rongier a quitté le FC Nantes pour s’engager avec l’OM l’été dernier. Mais le milieu de terrain n’est pas sûr de vouloir terminer sa carrière avec l’Olympique de Marseille.

Valentin Rongier tenté par 2 championnats étrangers

Valentin Rongier brille avec l’OM, où il s’est imposé comme l’un des patrons dans l’entrejeu sous le coaching d'André Villas-Boas. Une performance qui n’empêche toutefois pas le joueur de 25 ans d’envisager un avenir loin de l’Olympique de Marseille. L’ex-joueur du FC Nantes a même déjà réfléchi aux championnats dans lesquels il souhaiterait évoluer en cas de départ de l’écurie olympienne. Il se verrait très bien en Liga (Espagne) ou en Premier League (Angleterre).

« Les championnats que j’aimerais bien tester dans ma carrière ? Le championnat espagnol parce que c’est un style de jeu qui peut me correspondre et aussi la Premier League. C’est vraiment autre chose, et c’est bien de découvrir un autre style de championnat », a confié l’ancien capitaine des Canaris lors d’un live Instagram.

Pour rappel, Valentin Rongier est sous contrat avec le club phocéen jusqu’en juin 2024. Son nom n’a jamais été cité sur la liste des départs en fin de saison. Alors, va-t-il aller jusqu'au bout de son contrat ? Cela reste à voir.