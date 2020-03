Real Madrid : attaqué après sa sortie sur Giroud, Benzema riposte

Dans un live sur Instagram, Karim Benzema a eu des propos très peu flatteurs pour Olivier Giroud. Les déclarations du buteur du Real Madrid ont suscité des commentaires peu élogieux à son encontre. Mais Karim Benzema, plutôt que de jouer balle à terre, a préféré répondre à ses détracteurs.

Karim Benzema n'a dit que "la vérité" sur Giroud

Karim Benzema pense être meilleur qu’Olivier Giroud. Faisant une comparaison avec le joueur de Chelsea, l’ancien Lyonnais a déclaré qu’il était une Formule 1 face au "karting" Olivier Giroud. Cette sortie a vallu de nombreuses critiques au Madrilène.

Mais l'ancien Lyonnais ne s’est pas rétracté. Mieux, il a contre-attaqué en assurant qu’il n’avait fait que dire la vérité. « J’ai dit la vérité, tout simplement (…) On a juste retenu celui où j’ai dit que j’étais la F1, et lui le karting. C’est ce que je pense, et c’est la vérité, c’est comme ça », a posté le Merengue sur Twitter.

Cependant, Karim Benzema sait que clamer cette vérité sur l’attaquant de l’équipe de France n’est pas la meilleure façon de se défendre. Alors, il s’est lui-même rabaissé en se comparant à Ronaldo le Brésilien. « Si tu me compares avec Ronaldo, c’est pareil. R9 c’est la F1, et moi je suis le karting », a-t-il expliqué.