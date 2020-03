OM Mercato : Bonne nouvelle pour le remplaçant de Caleta-Car ?

Duje Caleta-Car réalise une bonne saison avec l’OM et suscite l’intérêt de plusieurs écuries européennes en vue du mercato estival. Un nom a été soufflé aux recruteurs de l’Olympique de Marseille pour compenser un départ du défenseur croate.

L’éventuel remplaçant de Caleta-Car déniché au Chili

Convoité par le SSC Naples, Manchester United et Manchester City, Duje Caleta-Car est régulièrement annoncé sur le départ cet été pour permettre à l’OM de renflouer ses caisses. Pour éventuellement remplacer Duje Caleta-Car, Olivier Gotteland a expliqué à Football Club de Marseille que les recruteurs marseillais seraient bien inspirés d’attirer le défenseur chilien Nicolas Ramirez, joueur du Huachipato FC, au Chili.

Selon l’agent de joueurs français basé en Argentine, « le bon plan mercato en défenseur central va être Nicolas Ramirez. Ce jeune défenseur chilien est le plus en vue. Il a une progression constante. Ses points fort sont : les duels (un contre un notamment), sa rapidité, sa couverture de balle et son jeu de passe longue et mi longue est particulièrement intéressant pour sortir le ballon proprement de sa zone ».

Et il n’y a pas que ce profil avantageux qui rend le dossier alléchant pour l’OM. Selon Transfermarkt, une signature de Nicolas Ramirez coûterait 1 million d’euros. Un prix intéressant pour l’écurie phocéenne qui devra recruter malin à cause de la crise économique.

Mais le spécialiste du football sud-américain a prévenu que la cible présentait quelques insuffisances concernant « son jeu de tête dans la surface adverse, son agressivité sur son vis a vis et son pied gauche… ».