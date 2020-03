Real Madrid Mercato : Un avenir flou pour Sergio Ramos

La crise liée au coronavirus pourrait avoir des répercussions sur la prolongation de Sergio Ramos. Le capitaine espagnol n’a toujours pas rallongé son bail expirant en juin 2021 avec le Real Madrid. Et un départ à l'issue de la saison n'est pas à exclure.

La prolongation de Sergio Ramos au point mort

La crise du coronavirus fait décidément des ravages. Si les compétitions sportives sont à l’arrêt à cause de cette pandémie, les rumeurs de transfert s’emballent toujours. Plusieurs écuries profitent de cette période délicate pour préparer le prochain mercato. Toutefois, du côté du Real Madrid, certains dossiers internes seraient désormais au point mort à cause de cette pandémie. Comme le révèle le journal As, la prolongation de Sergio Ramos en ferait partie.

En effet, le contrat du défenseur madrilène expire en juin 2021. S'il n'est pas prolongé, Sergio Ramos pourrait quitter gratuitement le club merengue à l’issue de la saison prochaine. Cependant, les exigences salariales du capitaine auraient refroidi les dirigeants du Real Madrid. Et la source explique que l'incertitude économique liée à la crise sanitaire n'arrangerait pas le cas du capitaine madrilène.

Si une offre conséquente venait à se présenter, le défenseur pourrait avoir envie d'aller voir ailleurs. Les Merengues ont donc jusqu'au mercato prochain pour renouer le contact avec l'entourage de Sergio Ramos en vue d'une prolongation. En attendant, plusieurs prétendants suivraient de très près l’évolution de ce dossier. L’été 2020 risque donc d’être très mouvementé pour le numéro 4 madrilène.