OM : Le message de Villas-Boas et ses joueurs pour les soignants

André Villas-Boas, le coach de l'OM et ses joueurs ont adressé un message de soutien aux soignants qui luttent contre la pandémie Covid-19. Le personnel soignant multiplie les efforts dans sa lutte contre l’épidémie de coronavirus, à la base de l'arrêt des championnats de foot.

COVID-19, l'OM et Villas-Boas s'embarquent dans la lutte

Le championnat et les entraînements sont suspendus jusqu’à nouvel ordre. La population est confinée chez elle à cause de l’épidémie de coronavirus qui fait des ravages dans le monde. Le corps médical ne ménage aucun effort pour venir à bout de cette pandémie qui a déjà de graves répercussions sur l'économie de tous les pays. Cette lutte menée par les soignants a été saluée par bon nombre de personnes et plusieurs clubs de football. C’est au tour de l’OM de saluer le personnel soignant pour son combat contre le COVID-19.

« Sans vous cette bataille est impossible. L’OM tient à apporter son soutien à l’ensemble du corps médical et s’engage dans ce combat quotidien », ont posté André Villas-Boas et ses joueurs sur Twitter. Le gardien marseillais Steve Mandanda avait devancé ses coéquipiers et le coach de l’Olympique de Marseille dans son message au corps soignant.

À ce jour, l’épidémie de coronavirus a fait plus de 3000 morts en France.