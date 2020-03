FC Barcelone : Réduction de salaire, accord trouvé avec les joueurs

Le FC Barcelone et les joueurs professionnels du club ont trouvé un accord. Ils acceptent de baisser leurs salaires, afin de permettre au club d’assurer les salaires de tout son personnel.

FC Barcelone : Messi et ses coéquipiers acceptent

Lionel Messi et ses coéquipiers du FC Barcelone sont d’accord pour la réduction de leur salaire. Le club catalan l’a annoncé dans un communiqué officiel. « Le comité directeur du Barça, les membres des équipes de tous les sports professionnels et la majorité de l'équipe de basket sont parvenus à un accord pour la réduction de leurs salaires pendant la durée de l'état d'alerte à cause du Covid-19 », a déclaré le Barça.

« Dans le cas de l'équipe première de football, la réduction sera supérieure aux 70 % d'abord envisagés par le club. Ce geste supplémentaire de l'équipe, ajouté à celui que fera le club, permettra de garantir 100 % des salaires de tout le personnel non sportif, soumis à un plan de chômage partiel cette semaine », a expliqué le FC Barcelone.

Le capitaine explique leur décision

Lionel Messi a justifié la décision de baisser leur salaire, sur Instagram. « Le moment est venu d'annoncer qu'en plus d'une baisse de 70 % de nos salaires pendant cette période d'urgence, nous allons oeuvrer pour que les salariés du club puissent toucher 100 % de leur salaire pendant ce temps », a confirmé le capitaine du FC Barcelone.