Bordeaux : Confinement, six joueurs des Girondins ont quitté la France

En cette période de confinement en raison de la pandémie de coronavirus, quelques joueurs des Girondins de Bordeaux ont fait le choix de passer ce moment difficile loin de la Gironde.

Des départs autorisés par les dirigeants de Bordeaux ?

Loin de leur famille, des joueurs étrangers évoluant dans le Championnat de France ont fait le choix de rentrer chez eux. Avec le prolongement de la durée du confinement imposé par le gouvernement français, les plus optimistes ont fini par se rapprocher des leurs.

C'est ainsi qu'à l'image entre autres des Parisiens Neymar, Thiago Silva et Keylor Navas, six joueurs des Girondins de Bordeaux, selon L'Equipe, ont demandé l'autorisation à leur club avant de rentrer chez eux jusqu'à la reprise.

Ne se voyant pas aller contre la volonté de leurs employés, les dirigeants bordelais ont accepté cette requête formulée par la demi-douzaine de joueurs. Ce sont Vukasin Jovanovic (Serbie), Mexer (Mozambique), Pablo (Brésil), François Kamano (Guinée), Samuel Kalu (Nigéria) et Ruben Pardo (Espagne) qui ont quitté la France pour rejoindre leur pays respectif.

Soumis, comme tous les autres joueurs bordelais, à un programme physique durant cette période sans compétition, les six joueurs concernés restent cependant en contact permanent avec le staff technique des Girondins et feront leur retour dès qu'une reprise de la saison sera possible.

Pour rappel, le club de Bordeaux, à l'instar de nombreux autres clubs français et européens, a décidé de mettre son effectif au chômage partiel le 23 mars dernier afin de limiter les pertes financières engendrées par cette situation de crise.