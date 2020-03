FC Barcelone Mercato : Josep Maria Bartomeu promet du mouvement !

Alors que les joueurs du FC Barcelone ont récemment accepté de baisser leur salaire de 70% en cette période de crise, Josep Maria Bartomeu, le président du Barça, a de son côté évoqué avec ambition le prochain mercato estival.

Josep Maria Bartomeu ne vit actuellement pas de jours faciles à la tête du FC Barcelone. Entre les longues négociations entre le club et les joueurs pour obtenir une baisse de leurs salaires et les récentes déclarations de Xavi sur ses envies de s'installer sur le banc de touche des Blaugrana, les sujets faisant débat au Barça ne manquent pas.

Mais le président du FC Barcelone, qui doit également gérer les terribles répercussions économiques qu'aura la crise du coronavirus sur son club, n'a pas moins d'ambitions pour la saison prochaine.

C'est ainsi qu'il s'est exprimé dans Mundo Deportivo sur la prochaine période des transferts. Et malgré la situation compliquée, les envies du FC Barcelone de faire des efforts dans le recrutement apparaissent bel et bien toujours d'actualité.

"Éric Abidal (le directeur sportif, ndlr) et Ramon Planes (son adjoint, ndlr) sont toujours en train de travailler sur la prochaine équipe. Il y aura moins d'argent l'été prochain, mais il y aura plus d'échanges de joueurs. Il faut construire une bonne équipe. Le Barça est le club qui a le plus de revenus dans le monde. Neymar et Lautaro Martinez ? Je ne peux pas évoquer de noms. Mais le Barça sera sur le marché et disposé à effectuer les opérations qu'il jugera appropriées. Nous aurons la capacité. Je le répète, nous sommes le club qui a le plus de revenus", a détaillé celui qui est le président du FC Barcelone depuis 2014.