Tottenham : Ronaldo, Hazard, Özil... Mourinho révèle son onze idéal

Sur le banc de Tottenham depuis novembre 2019, José Mourinho entraîne le huitième club de sa carrière. À 57 ans, le Portugais, qui a pu côtoyer de nombreux joueurs depuis ses débuts, est revenu sur ses expériences passées et a révélé son onze des joueurs qu'il a eus sous ses ordres depuis vingt ans.

José Mourinho marqué par ses passages à Chelsea

Débutée en 2000 au Benfica Lisbonne, la carrière d'entraîneur de José Mourinho a ensuite été jalonnée par des expériences à Leiria, au FC Porto, à Chelsea, à l'Inter Milan, au Real Madrid, à Manchester United et Tottenham.

À la tête de très grands clubs européens avec lesquels il aura gagné les plus grandes compétitions (Ligue des champions, Ligue Europa, Liga, Premier League, Serie A...), le technicien portugais a eu la chance de diriger des joueurs de très haut niveau, parfois les meilleurs à leur poste.

Invité par le Manchester Evening News à construire le onze des joueurs qu'il a fréquentés durant sa carrière, José Mourinho a fait le choix d'insérer dans son équipe huit joueurs de Chelsea, deux du Real Madrid et un de l'Inter Milan.

Après avoir installé Petr Cech dans les buts, le Portugais a fait le choix de mettre en défense l'Argentin Javier Zanetti, l'Anglais John Terry, le Portugais Ricardo Carvalho - qu'il a dirigé à Porto, à Chelsea et au Real - et le Français William Gallas.

Au poste de milieu défensif, c'est un autre Tricolore qui prend place dans l'équipe du Special One, en l'occurrence Claude Makélélé, l'un des hommes forts des deux premiers titres de champion d'Angleterre décrochés par le Chelsea de Mourinho.

À côté du Français, on retrouve Frank Lampard, véritable légende des Blues, et Mesut Özil, que Mourinho a connu au Real Madrid. Enfin, le trio offensif est composé d'Eden Hazard, de Didier Drogba et de Cristiano Ronaldo, trois hommes qui auront marqué de leur empreinte les passages de Mourinho à Chelsea et au Real Madrid.

Avec une telle équipe, sûr que José Mourinho aurait gagné quelques titres de plus !