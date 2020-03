ASSE : Robert Beric “Pour moi, Saint-Étienne est une famille »

Ancien joueur de L'Asse, Robert Beric a quitté le club du Forez au mercato hivernal pour Chicago Fire. Malgré tout, le cœur du joueur slovène est resté stéphanois comme il vient de le confier à “Spox”, un média autrichien.

Robert Beric, le cœur toujours à l’ASSE malgré la distance

Robert Beric a joué une centaine de matchs avec l’As Saint-Étienne avant de filer au Chicago Fire. Le joueur déjà buteur après deux matchs dans son nouveau club est revenu sur son aventure stéphanoise. Il a expliqué à Spox que l’ASSE est le club qui a le plus marqué sa carrière parce qu’il y est resté le plus d’années qu’à Krško, Ljubljana, Maribor, Graz, Vienne et même Anderlecht à qui il avait été prêté en 2017.

L’attaquant slovène a déclaré : « Pour moi, Saint-Étienne est une famille, une deuxième maison. Je n’ai jamais joué aussi longtemps dans un club qu’à l’ASSE .» Poursuivant, l’attaquant de 28 ans a expliqué qu’il s’est fait « beaucoup d’amis » à Saint-Étienne où il se sentait « fortement lié au club ». « Je me souviendrai toujours de la dernière saison où nous avons terminé quatrièmes et joué en Europa League. Notre équipe était vraiment bonne. », se souvient-il avant de rajouter : « J’ai eu le privilège de jouer toute ma carrière devant des fans fantastiques. Que ce soit à Rapid, Saint-Étienne ou Maribor, je ne changerais rien à ma carrière. »

Sous les couleurs de l’ ASSE, Robert Beric a marqué 34 buts toutes compétitions confondues en 105 matchs. Même s’il a quitté le club, son cœur est visiblement resté stéphanois.