OM : Crise économique, une excellente nouvelle est tombée

L’OM est-il au bord de la faillite à cause de la suspension du championnat ? Pour Pierre Rondeau, l’Olympique de Marseille n’est pas menacé à ce point. Et l’économiste du football a donné des explications rassurantes sur les antennes de RMC Sport.

OM : aucune faillite en vue pour Marseille

Les supporters de l’OM sont encore plus inquiets face à la crise économique du club suite aux informations rapportées lundi par L’Equipe. En effet, le quotidien sportif annonçait que Frank McCourt avait vu sa fortune personnelle diminuer et qu’il pourrait « tirer un trait ou réduire la voilure sur son investissement » pour le club. Autrement dit, la situation serait telle que l’écurie olympienne pourrait déclarer faillite.

Interrogé sur la crise financière de l’ OM, Pierre Rondeau n’a cependant pas partagé le pessimisme du quotidien sportif. Pour cet économiste du football, les clubs de football sont « des marques à part entière, et si certains devaient appeler à l'aide, il y aura toujours des investisseurs pour les rassurer ». Se voulant plus clair, Pierre Rondeau a déclaré : « L'OM, par exemple, ne pourra jamais faire faillite. »

Cependant, l’économiste reconnaît que l’Olympique de Marseille traverse une période très compliquée à cause de son déficit budgétaire, de sa masse salariale et de la suspension du championnat. Mais Pierre Rondeau a tenu à rassurer les supporters en déclarant qu’ « il n'y aura pas de faillite financière, plutôt des obligations d'économies en réduisant le budget et en vendant des joueurs ».