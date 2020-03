OGC Nice Mercato : Patrick Vieira annoncé en Premier League

Coach de l’OGC Nice, Patrick Vieira pourrait changer de club cet été. Il est envoyé vers Manchester City en Premier League.

OGC Nice : Vieira envoyé sur une short list de Manchester City

Le nom de Patrick Vieira est associé à son ancien club Manchester City. L’entraineur de l’OGC Nice serait sur une liste restreinte pour succéder à Pep Guardiola en cas de départ de ce dernier. D’après The Athletic, la short-list des dirigeants des Citizens comprend trois à six noms, dont celui du technicien français. Patrick Vieira a déjà joué à Manchester City et a mis fin à sa carrière en juillet 2011.

Il a ensuite démarré sa reconversion au sein du club où il avait en charge la section des moins de 21 ans entre 2013 et 2015. L'ancien Tricolore a ensuite été envoyé à New York City FC en MLS (2016-2018). La Franchise américaine appartient également aux propriétaires du club britannique.

Patrick Vieira va-t-il mettre un terme à son bail à l'OGC Nice ?

C’est donc de New York que Patrick Vieira a débarqué à l’OCG Nice l’été 2018. Son contrat avec le club azuréen est valide jusqu’à fin juin 2021. Annoncé sur le départ du Gym un temps, le coach de 43 ans est finalement resté, lorsque le milliardaire anglais Jim Ratcliffe a racheté les Aiglons.