PSG mercato : vers un gros deal Real Madrid-Paris pour Harry Kane

Harry Kane a déjà affiché ses envies de départ de Tottenham à la fin de la saison. Le Real Madrid, en bonne position pour l’accueillir, serait prêt à laisser la voie libre au PSG dans le cadre d’un deal incluant Kylian Mbappé.

Le PSG veut-il Harry Kane à ce point ?

Harry Kane se remet de sa blessure contractée début janvier et qui lui a gâché sa saison 2019-2020. Pourtant, il sera un des joueurs que vont s’arracher les clubs de football de haut niveau au mercato estival, puisqu’il sera en fin de contrat. Ainsi, le Real Madrid est annoncé comme le plus entreprenant sur ce dossier, scruté également par les dirigeants de Manchester United et Manchester City. Mais le PSG aurait débarqué dans l'affaire.

Selon une information de Defensa Central, les Madrilènes pourraient aider le Paris Saint-Germain à obtenir le transfert du joueur natif de Londres. En retour, ils espèrent que les décideurs du PSG voudront négocier un transfert de Kylian Mbappé.

Mbappé, et si Florentino Pérez avait déjà savonné la planche ?

Florentino Pérez, qui a une très bonne relation avec Nasser Al-Khelaïfi, serait informé des difficultés qu’aura ce dernier à prolonger le contrat de Kylian Mbappé. Il voudrait donc laisser le Qatari s’armer d’Harry Kane pour mieux le désarmer de sa pépite française. Mbappé rêverait de jouer au Real Madrid sous les ordres de Zinédine Zidane, son idole. Le dirigeant espagnol a-t-il déjà pris des garantis auprès du champion du monde ?

Le PSG validera-t-il tout simplement un deal pareil ? La réponse tombera au mercato estival avec la décision qui sera prise sur le dossier Mbappé.

Arrivé au PSG le 1er juillet 2018 contre un chèque de 180 millions d'euros, l'attaquant français ne sera en fin de contrat que le 30 juin 2022.