ASSE : Covid-19, les supporters de Saint-Étienne lèvent des fonds

Un groupe de supporters de l’ASSE, les Green Angels ont mis en place une cagnotte pour soutenir le personnel soignant des hôpitaux de la Loire qui luttent contre le Covid-19.

ASSE : Les Green Angels collectent des fonds

Le public de l’ASSE a décidé de se joindre à la bonne cause face à la pandémie de coronavirus. Ainsi, le groupe de supporters Green Angels a lancé une collecte de fonds. Cette cagnotte de solidarité envers le personnel soignant fonctionne en ligne.

Les supporters de l’ASSE précisent dans leur communiqué que les fonds recueillis serviront à « l’achat de denrées (repas, café, gâteaux, biscuits, boissons…) ou d’équipements pour les salles de pause que nous livrerons aux différents services des hôpitaux et des établissements de santé de la région ».

Les Green Angels expliquent que leur initiative consiste à « apporter un peu de réconfort aux soignants dans cette bataille contre le coronavirus qui s’annonce rude et longue ».

Les supporters de l'ASSE gardent espoir pour leur région

Le groupe de supporters de l'ASSE a terminé son communiqué sur une note d'espoir. « Malheureusement, Saint-Étienne et sa région ne sont pas épargnés. Mais comme elle l’a toujours fait dans les moments les plus difficiles, notre Ville se relèvera grâce aux valeurs qu’elle porte : détermination, fierté et solidarité », ont écrit les Anges Verts.