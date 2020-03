FC Nantes Mercato : Kita prêt à boucler le dossier Moses Simon

Le clan Kita semble avoir les idées claires concernant l'avenir de Moses Simon. L’international nigérian est actuellement prêté au FC Nantes par Levante.

FC Nantes : Kita prêt à lever l’option d’achat de Moses Simon ?

Durant le dernier mercato, le FC Nantes renforçait son effectif en s'offrant une dizaine de recrues. Parmi elles, l’attaquant nigérian Moses Simon. En effet, le joueur de 24 ans a été prêté au club nantais avec option d'achat par Levante UD. Un choix qui, pour le moment, lui va bien au vu de ses dernières performances.

Auteur de débuts réussis avec les Canaris (9 buts et 8 passes décisives en 30 matchs, toutes compétitions confondues), Moses Simon s’est brillamment adapté au FC Nantes. Décisif et efficace, il connait un prêt fructueux et pousse forcément la direction nantaise à étudier son cas.

Selon les dernières informations du média espagnol El Desmarque, la famille Kita serait convaincue des prestations du joueur appartenant à Levante. Au point où les dirigeants nantais songeraient déjà à lever son option d'achat. Les Nantais devraient débourser cinq millions d'euros pour s'attacher définitivement les services de l’ancien joueur de La Gantoise. C’est donc une bonne nouvelle pour Moses Simon, qui n’a jamais caché son souhait de poursuivre son aventure à Nantes.