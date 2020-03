OM : Suspension, le CIES annonce une nouvelle inquiétante

Selon le CIES (Centre International d'Etude du Sport), les effectifs de tous les clubs des 5 plus grands championnats d’Europe verraient leurs valeurs marchandes respectives baisser en cas d’annulation de ces championnats cette saison. Et l’OM occuperait la première place de ce classement inquiétant.

OM : club le plus touché en cas d’annulation des championnats ?

Le CIES annonce qu'une annulation de ces 5 championnats aurait des effets très néfastes sur la valeur marchande de l'effectif de l'OM. En effet, l'Observatoire du football basé en Suisse a réalisé une étude sur les 5 plus grands championnats européens (Premier League, Liga, Serie A, Bundesliga et Ligue 1) en prenant en compte l’âge des joueurs, les dates de fin de contrat et les performances en cours. Selon cette étude, la valeur marchande de tous les effectifs de ces 5 championnats diminuera sérieusement en cas d’annulation cette saison.

L’OM serait le club dont l’effectif serait le plus touché par cette baisse. La valeur marchande de l’effectif marseillais passerait de 256 M€ le 11 mars avant la suspension du championnat à 159 M€ le 30 juin, soit une diminution de 37,9 %. L’Inter Milan viendrait en 2e position, avec une perte de 35,7% de sa valeur marchande. Le Hellas Verone occuperait la 3e place. La valeur financière de son effectif chuterait de 67 à 44 M€, soit une baisse de 34,3 %. Le 4e rang serait occupé par le PSG dont la valeur financière de l’effectif passerait de 961 à 659 M€, soit une baisse de 31,4 %. Enfin, 5e du classement, l’OL chuterait de 532 à 383 M€, soit une perte de 28 %.