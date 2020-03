FC Nantes : Ligue 1, Lafont impatient de reprendre les matchs

Le portier du FC Nantes, Alban Lafont a raconté son quotidien durant la période de confinement en raison de la pandémie de coronavirus. Le gardien espère rejouer les matchs de Ligue 1 le plus rapidement possible.

FC Nantes : Alban Lafont raconte son quotidien sans Ligue 1

Face à la période de confinement décrété dans le pays en raison de la pandémie de coronavirus, de nombreux joueurs de Ligue 1 racontent leur quotidien dans des entretiens réalisés à distance. C'est notamment le cas d’Alban Lafont. Confiné à domicile comme tous les habitants de la France, le gardien de but du FC Nantes s'occupe comme il peut pour faire passer le temps.

Mais cette période de congé forcé n’est pas du goût du portier nantais. « Je suis en confinement chez moi à Nantes, c'est une situation difficile à gérer. Ce n'est pas évident d'arrêter en pleine saison », a-t-il déclaré lors d’une petite interview accordée au site officiel du FC Nantes.

Alban Lafont très optimiste pour la reprise du championnat

En effet, Alban Lafont garde dans un coin de la tête que le championnat va probablement reprendre une fois la crise sanitaire écartée. Alors, le gardien de but applique à la lettre les programmes d’entretien physique afin de garder la forme pendant le confinement. « On a un programme pour rester en forme. C'est important de rester en forme pour la reprise. On est en relation avec le staff médical tous les jours, on essaye aussi de discuter entre joueurs sur Whattsapp », a-t-il ajouté.

Alban Lafont garde la pêche en cette période délicate et donne rendez-vous aux supporters nantais le plus vite possible. « Bon courage à tous, rendez-vous très vite sur les terrains », a-t-il conclu.