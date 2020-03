OM : Villas-Boas sort les raisons de la popularité de Bielsa

Marcelo Bielsa n’a entraîné l’OM qu’une seule saison (2014-2015). Mais le technicien argentin, désormais sur le banc de Leeds United, est toujours populaire à l’Olympique de Marseille. André Villas-Boas croit savoir pourquoi.

Marcelo Bielsa, un passionné du travail bien fait

André Villas-Boas a écrit la préface du livre "OM – Bielsa, Enquête sur une relation passionnelle", du journaliste Mourad Aerts. Le technicien portugais explique que Marcelo Bielsa continue à être aimé à l’OM parce que c’est « un défenseur du travail, de l’abnégation, de la rigueur et de l’humilité ». L’entraîneur de l’écurie phocéenne assure que le tacticien argentin « n’aime ni le mensonge, ni l’hypocrisie, ni la facilité, ni le désordre » et qu'il « défend ce qui est pur, viscéral et éthique ». Le natif de Rosario encourage ses joueurs à faire tout leur possible pour atteindre les objectifs fixés. C’est pourquoi ses équipes mouillent le maillot.

Autant de vertus qui créent « une empathie immédiate » entre l'ancien sélectionneur de l'équipe nationale d'Argentine et les supporters de tous les clubs qu’il a entraînés.

Pour rappel, l’Olympique de Marseille de Marcelo Bielsa avait fini 4e au classement de Ligue 1 et ce dernier avait démissionné au soir de la toute première journée de la saison 2015-2016.