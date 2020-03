ASSE : Révélation sur la fortune des présidents Romeyer et Caïazzo

Roland Romeyer et Bernard Caïazzo sont les deux propriétaires de l’ASSE depuis plus d’une quinzaine d’années. L’Équipe croit savoir qui des deux présidents est le plus fortuné.

ASSE : Bernard Caïazzo plus riche que Roland Romeyer ?

Roland Romeyer est le président du directoire de l’ASSE et Bernard Caïazzo le président du conseil de surveillance. Principaux actionnaires, les deux hommes d’affaires cumulent 88 % des parts du club ligérien, via respectivement Croissance Foot et Cesse Foot. C’est en 2004 qu’ils ont mis en place une co-présidence. Et la gouvernance bicéphale se passe plus ou moins bien à l’AS Saint-Étienne.

D’après les révélations du quotidien sportif relayées par Sportune, Roland Romeyer (74 ans) serait moins fortuné que Bernard Caïazzo (66 ans). Le média ne donne pas de chiffres précis, mais il indique cependant que la fortune du dernier est estimée à des dizaines de millions d’euros.

Roland Romeyer est un entrepreneur. Il a dirigé une quinzaine de PME dans la région stéphanoise, dont la société d'agencement (Sacma), qui fut longtemps sponsor de l’ASSE, d’après la source.

Bernard Caïazzo a été le patron de Phone Marketing, une entreprise qu’il a créée, avant de la céder. Il a également contribué au développement du groupe Call Center Alliance, créé en 1994 et vendu à la banque Lazard.

Échec de la vente de l'ASSE à Peak6 en mai 2018

Rappelons que les deux présidents avaient tenté de vendre l’ASSE au groupe américain Peak6 en mai 2018. Mais les négociations avaient échoué, faute de garantie suffisante de l'acquéreur, à en croire Caiazzo.