ASSE Ligue 1 : Reprise, Saint-Étienne a une idée pour se préparer

L’ASSE réfléchirait à la possibilité de confiner son équipe à l’Etrat pendant la préparation de la fin de saison, si la reprise de la Ligue 1 est finalement décidée.

L'ASSE réfléchirait à un confinement à l’Etrat pour se préparer

L’ASSE songe à la reprise de la Ligue 1 et va devoir s’y préparer. Pour que cela soit possible tout en évitant les risques, le club étudierait un éventuel confinement de ses joueurs à l’Etrat. Selon les révélations de L’Équipe, il est possible que les Verts, et les autres clubs, soient regroupés dans leur centre d’entrainement tout le temps de la préparation. Évidemment, quand la reprise des compétitions sera possible et que les dates seront fixées.

Avant tout, les joueurs seraient testés au coronavirus d'après les précisions du quotidien de sport. Même pendant la période de préparation, ils seraient strictement soumis aux règles et mesures d’hygiène car le Covid-19 pourrait ne pas avoir disparu totalement.

Le gros défi de l'ASSE si la Ligue 1 reprenait

Rappelons que l'ASSE est 17e de la Ligue 1, à 3 points du barragiste, Nîmes Olympique. Les Verts sont ainsi sérieusement menacés de relégation. Claude Puel et son équipe ont encore 10 journées pour se sauver. Ils ont donc intérêt à être prêts pour la dernière ligne droite du championnat.