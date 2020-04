Angers SCO : Stéphane Moulin ne pense pas au football en ce moment

Le coach d’Angers SCO n’a pas l’esprit au football en ce moment, face aux milliers de morts de la pandémie de Covid-19. C’est ce que Stéphane Moulin a confié au Courrier de l'Ouest ce mercredi, dans un entretien.

Angers SCO : Moulin n’a pas le coeur à se concentrer sur le foot

La reprise de la Ligue 1 n’est pas encore décidée, mais Stéphane Moulin n’y pense même pas pour l’instant. Selon l’entraineur d’Angers SCO, l’heure n’est pas au jeu. Le technicien du SCO a déclaré dans le journal régional qu’il « n’a pas le coeur à se concentrer sur le foot » en ce moment.

Stéphane Moulin comptait mettre la période de confinement à profit pour préparer le mercato estival. Mais vu la propagation rapide du coronavirus et les nombreux morts, il avoue que la situation sanitaire est plus préoccupante. « Au début du confinement, l’idée m'a effleuré, mais plus le temps passe, plus je trouve ça presque indécent d'envisager la suite », a-t-il affirmé.

Stéphane Moulin dit pourquoi ce n'est pas possible de parler foot

Le coach d’Angers SCO estime « qu'un joueur qui l’intéresse vit peut-être mal la situation, ou se trouve même dans la peine » à cause de la crise du Covid-19. Du coup, il n’est plus possible de « parler de football dans ces circonstances ». « Tout est faussé. En fait, ce n'est juste pas le moment », a indiqué Stéphane Moulin.