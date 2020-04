Juventus Mercato : Dybala finalement proche d’une prolongation ?

Proche d'un départ lors du dernier mercato estival, Paulo Dybala est régulièrement associé au PSG. Mais l’Argentin pourrait finalement prolonger son contrat expirant en juin 2022 avec la Juventus.

Paulo Dybala proche d’une prolongation avec la Juventus ?

Avec l’arrivée de Cristiano Ronaldo en juillet 2018 à la Juventus, Paulo Dybala a vu son temps de jeu chuter de façon considérable avec le club turinois. Une situation devenue difficile à supporter, au point où l’Argentin était proche de s’en aller lors du dernier mercato estival. Plusieurs clubs européens, dont le PSG ou encore Manchester United, ont tenté de le recruter sans succès.

Paulo Dybala est finalement resté à la Juventus cette saison. Une décision couronnée de succès au plan individuel, puisque le joueur de 26 ans est redevenu l’un des fers de lance de la Vieille Dame (13 buts et 12 passes décisives en 34 rencontres, toutes compétitions confondues). Malgré l’intérêt persistant du Paris Saint-Germain, le club italien voudrait désormais conserver son atout offensif le plus longtemps possible.

La Gazette Dello Sport annonce en effet que les Bianconeris ont entamé des pourparlers avec l’entourage du joueur. Les dirigeants de la Juventus veulent persuader le milieu offensif de prolonger son aventure à Turin. « La Joya » a encore deux saisons à honorer de sa présence dans la région et pourrait prolonger de deux saisons supplémentaires avec la Juve. Un contrat courant jusqu’en 2024 avec une belle revalorisation salariale l’attendrait.