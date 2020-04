OM : Décès de Pape Diouf, Eyraud fait 2 déclarations importantes

Pape Diouf, ancien président de l’OM, est décédé mardi soir à Dakar des suites du coronavirus. Jacques-Henri Eyraud, président de l’Olympique de Marseille, a réagi à cette triste nouvelle dans une sortie marquée par deux déclarations de taille.

Eyraud regrette de ne pas avoir connu Pape Diouf

Pape Diouf a été président de l’OM de 2005 à 2009. La nouvelle de son décès n’a donc pas laissé Jacques-Henri Eyraud indifférent. Réagissant à cette triste nouvelle pour SoFoot, le dirigeant du club marseillais a exprimé « un immense regret » et un véritable gâchis de ne pas avoir connu l’ancien journaliste. Jacques-Henri Eyraud a ajouté avoir « suivi durant de nombreuses années » Pape Diouf, un homme dont il est « très admiratif du parcours » exceptionnel.

Eyraud promet des hommages de l’OM à Pape Diouf

Le président olympien a également déclaré que l’Olympique de Marseille rendrait des hommages mérités à l’ex-agent de joueurs après la crise sanitaire. « On va lui rendre hommage sur nos médias, sur nos plate-formes. Et puis, comme pour Michel Hidalgo, on lui rendra l’hommage qu'il mérite dès que la période le permettra », a promis le responsable phocéen.

Pape Diouf est décédé à l'âge de 68 ans. Les hommages affluent de toutes parts.