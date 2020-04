FC Nantes Mercato : Surprise, Lafont en négociation avec le Real ?

Prêté par la Fiorentina au FC Nantes, Alban Lafont pourrait rejoindre le Real Madrid l’été prochain. Des négociations auraient déjà débuté entre les différentes parties.

Alban Lafont ciblé pour remplacer Alphonse Areola ?

L’été dernier, le FC Nantes a réalisé un joli coup sur le marché des transferts. Le club nantais est parvenu à mettre la main sur Alban Lafont. En effet, le gardien de but a été prêté avec option d’achat au FC Nantes. Ce prêt de deux ans a permis à Alban Lafont de se relancer sous le maillot nantais. Il a globalement réussi son retour en Ligue 1. Et Christian Gourcuff peut compter sur un dernier rempart solide pour l’avenir. Cependant, un prétendant de taille risque de chambouler les plans du club nantais.

Dans son article du jour, La Nazione révèle que le Real Madrid songerait sérieusement à recruter le portier nantais. Il faut dire que le géant madrilène pourrait perdre Alphonse Areola, prêté par le PSG. Pour compenser un éventuel départ du champion du monde, les recruteurs madrilènes auraient alors décidé de jeter leur dévolu sur Alban Lafont, un joueur qu’ils avaient déjà pisté alors qu’il évoluait encore à Toulouse.

Des négociations en cours entre les deux parties ?

Le média italien poursuit et affirme que le joueur prêté au FC Nantes est désormais représenté par des agents qui collaborent souvent avec le Real Madrid. Des négociations auraient même débuté entre les recruteurs madrilènes et les agents du gardien du but en vue d'un transfert à l'issue de la saison.

Mais Alban Lafont, indiscutable dans les cages nantaises, aurait-il intérêt à rejoindre le Real Madrid pour jouer le rôle de doublure de Thibaut Courtois ? Seul l’avenir nous le dira. En attendant, l’entourage du joueur de 21 ans serait à l'écoute des propositions.