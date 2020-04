Juventus Mercato : De Ligt priorité de Manchester United ?

La Juventus était passée devant Manchester United pour recruter Matthijs de Ligt à l'Ajax Amsterdam en juillet 2019. Mais Ole Gunnar Solskjaer n’aurait pas abandonné le dossier du jeune défenseur.

Juventus : Manchester United serait toujours intéressé par De Ligt

Courtisé par Manchester United, Matthijs de Ligt avait finalement été transféré à la Juventus pour 85 M€, l'été dernier. L’ancien arrière central de l’Ajax Amsterdam s’est lié à la Vieille Dame jusqu’en juin 2024. Et avant l’arrêt de la Serie A, le joueur de 20 ans a pris part à 20 matchs en championnat. Il avait pris la place de Giorgio Chiellini (blessé) aux côtés de Leonardo Bonucci (33 ans).

Cependant, une forte concurrence demeure dans la défense centrale de l’équipe de Maurizio Sarri. Le capitaine de 35 ans a fait son retour, avec Daniele Rugani ou encore Merih Demiral. Et Manchester United aurait l’intention de s’appuyer sur cette donne pour tenter d’attirer Matthijs de Ligt à Old Trafford. D’après les indiscrétions d’ESPN, Ole Gunnar Solskjaer songerait au recrutement de ce dernier.

Solskjaer verrait De Ligt comme l'avenir de Manchester United

Le manager des Red Devils serait toujours séduit par le profil du Néerlandais. En plus de sa polyvalence, il est jeune et incarne plus l’avenir de Manchester United, comparativement à Harry Maguire (27 ans) ou encore Éric Bailly sur qui il ne compte pas.