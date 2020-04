FC Nantes : Covid-19, le médecin lâche des infos inquiétantes

Georges Riaud est très attentif au coronavirus contre lequel il est chargé de protéger les joueurs du FC Nantes. Mais le médecin des Canaris avoue que la tâche n’est pas facile en France.

FC Nantes : Riaud et les difficultés de la lutte anti-coronavirus

Chaque pays lutte contre la pandémie de coronavirus comme il peut. En France, le personnel soignant est très sollicité par cette pandémie qui fait des ravages. Georges Riaud, médecin, s’occupe de protéger les joueurs du groupe professionnel du FC Nantes.

Mais le médecin nantais déplore le retard de la France par rapport à d’autres pays dans le combat contre la pandémie. Sur le site officiel du FC Nantes, le médecin présent avec les Canaris depuis 1998 a expliqué que la France a « un gros handicap par rapport à d’autres nations » pour détecter la maladie. Et le médecin cite l’exemple des Coréens, pratiquement parvenus à éradiquer « le virus en isolant les cas positifs puisqu’ils les connaissent ». Or, en France, le virus est « plus difficile à détecter », puisque les tests de dépistage ne sont pas systématiques.

Georges Riaud a également exprimé son inquiétude par rapport au « fait d’être porteur du virus et de ne pas le savoir ». Si les personnes étaient testées comme en Corée, les cas positifs seraient totalement confinés et la contamination serait diminuée...