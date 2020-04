LOSC, OM : La réaction de Galtier au décès de Pape Diouf

Christophe Galtier a réagi au décès de Pape Diouf, emporté par le coronavirus à l'âge de 68 ans. L’entraineur du LOSC a tenu à rendre un vibrant hommage à l’ancien président de l’OM.

L’hommage de Christophe Galtier à Pape Diouf

C’est une tragique nouvelle qui a endeuillé l’univers du football. Pape Diouf, l’ancien président de l’Olympique de Marseille, est décédé mardi soir à Dakar (au Sénégal) des suites du coronavirus qui fait des ravages dans le monde entier. La disparition de l’ancien dirigeant marseillais touche particulièrement l’ensemble du football français et les hommages affluent de toute part.

Natif de Marseille, Christophe Galtier a tenu à saluer la mémoire de cet « homme bienveillant ». Via son compte Twitter, l’entraineur du LOSC a écrit un message pour l’ancien président phocéen et sa famille. « C’est avec une immense tristesse que j’ai appris hier soir le décès de Pape Diouf. Du journaliste à la plume magnifique, de l’agent qui n’avait qu’une seule parole, au grand président olympien qu’il a été... Je garderai de Pape l’homme bienveillant et toujours là pour conseiller et aider. Énorme pensée à sa famille. RIP », a posté le coach des Dogues.

Pour mémoire, Pape Diouf a été le président de l’Olympique de Marseille de 2005 à 2009.