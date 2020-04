Manchester City : De Bruyne a pris une décision sur son avenir

Kevin De Bruyne est lié à Manchester City jusqu’en juin 2023. À trois ans de la fin de son contrat avec les Skyblues, il a fait une annonce sur son avenir.

Manchester City : De Bruyne annonce la prolongation de sa carrière

Débarqué à Manchester City en août 2015 en provenance de Wolfsburg, Kevin De Bruyne a prolongé son bail avec le club britannique en janvier 2018 pour une fin en juin 2023. Malgré tout, le décisif milieu offensif intéresse le PSG ou encore le Real Madrid.

Évoquant son futur avec ses compatriotes Axel Witsel et Romelu Lukaku, le Belge de 28 ans a lâché un indice sur son avenir. Dans des propos rapportés par La Dernière Heure, Kevin De Bruyne a laissé entendre qu’il a décidé de « prolonger sa carrière de deux ans, pour rattraper le temps perdu actuellement ». En effet, les compétitions sont à l’arrêt total depuis la mi-mars à cause de la pandémie de Covid-19. Et elles ne sont pas près de reprendre.

Kevin De Bruyne affole les compteurs en Premier League

Face à l’annonce du meilleur passeur décisif de Manchester City et de la Premier League, une question demeure. Quand comptait-il mettre fin à sa carrière initialement ? Kevin De Bruyne affole en effet les compteurs avec les Citizens. Cette saison, il a délivré 20 passes décisives et a marqué 9 buts en 35 matchs disputés, toutes compétitions confondues.