Man Utd Mercato : Sagna dévoile la prochaine destination de Pogba

Paul Pogba n’a plus envie de défendre les couleurs de Manchester United. Le tout est de savoir dans quel club l’international français évoluera la saison prochaine. Bacary Sagna croit avoir la réponse à cette question.

Sagna convaincu de la prochaine destination de Pogba

Paul Pogba est annoncé sur le départ de Manchester United cet été. Mais il n’y a pas de souci à se faire pour l’avenir du milieu de terrain, tant les clubs lui courent après. Le Real Madrid, où Zinedine Zidane l’apprécie beaucoup, en fait sa priorité du mercato estival. Le Paris Saint-Germain veut le signer pour renforcer son entrejeu affaibli par le retrait de Thiago Motta et le départ de Blaise Matuidi. La Juventin Turin estime qu’il n'aurait jamais dû s'en aller à Manchester United et sollicite son retour. Lequel de ces prétendants parviendra-t-il à signer le championn du monde ? Bacary Sagna a expliqué à Goal que Paul Pogba retournera à la Juventus Turin, grâce à la présence de Cristiano Ronaldo et à son attachement à ce club de Serie A.

Paul Pogba est apparu 8 fois avec les Red Devils toutes compétitions confondues cette saison. Le joueur de 27 ans est sous contrat avec Manchester United jusqu’en juin 2021.