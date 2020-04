OL Mercato : Prolongation, pas de suspens pour Yanga-Mbiwa

Plus que l’ombre de lui-même, Mapou Yanga-Mbiwa ne devrait pas être conservé par l'OL. Le contrat du défenseur de 30 ans expire au terme de la saison.

Vers un départ de Yanga-Mbiwa de l’OL

Les compétitions actuellement à l’arrêt, plusieurs joueurs en fin de contrat devraient se retrouver dans une situation inédite le 30 juin. Avec la crise de coronavirus actuelle, rien n’indique que la saison sera déjà terminée. Les joueurs en fin de contrat pourraient donc se voir prolongés jusqu’à ce que les compétitions soient achevées. A l’Olympique Lyonnais, Mapou Yanga-Mbiwa ne devrait pas en faire partie.

Comme le révèle Julien Plancque, l’OL n’est pas tenu de prolonger Mapou Yanga-Mbiwa. L’avocat spécialisé en droit du sport révèle que les clubs vont évaluer les joueurs en fin de contrat individuellement. « Le club a-t-il besoin de trois ou quatre semaines de plus d’un joueur dont le contrat devait initialement expirer au 30 juin ? Ce sera du cas par cas », a-t-il confié au micro de So Foot.

Un départ acté depuis deux ans à l’OL

A l’OL depuis 2015, Mapou Yanga-Mbiwa est sur une courbe descendante. Le défenseur de 30 ans a déjà passé plus de deux ans sans disputer de rencontre avec le club rhodanien. Sa dernière apparition avec le maillot des Gones remonte au 13 décembre 2017 et la gifle reçue en Coupe de la Ligue contre Montpellier (4-1). On voit mal pourquoi il serait retenu par Lyon.